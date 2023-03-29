Ворог просувається в Бахмуті: свіжі карти боїв в Україні

Ворог серйозно активізувався під Кремінною

Вагнерівці могли просунутися у Бахмуті і захопити промисловий комплекс АЗОМ. Російські найманці можуть працювати над тим, щоб закріпити позиції у північному та центральному Бахмуті та розширити вплив на західну частину міста.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни. Під атакою ворога як частина Харківської, так і Луганська й Донецька області. Водночас росіяни заявляли про локалізовані атаки ЗСУ в Запорізькій області.

За даними Генштабу, наступ ворога триває на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках. За добу безуспішними стали 57 атак окупантів. Окрім Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки одним з епіцентрів атак стала Білогорівка.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському та Лиманському окупанти атакували біля Крохмального, Новоселівського, Стельмахівки, Білогорівки, Верхньокамянського та Берестового. Вороги зосередили на цьому напрямку значну частину підготованих військових. Геолокація підтверджує обмежене просування українських частин в лісовій зоні поблизу Діброви, приблизно за 6 км на захід від Кремінної.

Карта бойових дій в Харківській та Луганській області

Ворог просувається в Бахмуті, окупанти могли просунутися на півдні та до міського ринку в центрі міста. Російській війська також атакували в районі Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Озарянівки. Ворог може перегрупуватися в районі Бахмута. Після цього наступ може посилитися.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках наступ ворога тривав. Атаки були відбиті біля Новокалинового, Красногорівки, Степового, Первомайського та Мар’їнки. Вагнерівці спростовують перекидання частин до Авдіївки. За даними DeepState, окупанти намагаються покращити тактичне положення у Водяному та Первомайському.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російській війська продовжують обстріли на півдні. Однак і військові рф заявили про обстріли та атаки. Начебто українські сили намагалися просунутися до невизначених російських позицій з Лук'янівського (приблизно 32 км на південний схід від Запоріжжя). Російські війська продовжують копати траншеї вздовж доріг до північного Криму.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Пентагоні вважають, що Україна може провести успішний контрнаступ навесні. Цьому сприятиме стабілізація погоди, отримання Україною нової техніки та виснаження російських запасів озброєння.