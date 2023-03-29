Українцям пояснили психологічний трюк росії з Бахмутом: "Ці бої – не апокаліпсис"

Ворог відпрацьовує три медійні завдання

Російські окупанти продовжують концентрувати свої найбільші наступальні можливості на Бахмутському напрямку. Водночас загарбники акумулюють всі медійні зусилля навколо теми боїв за Бахмут.

Саме так виглядає інформаційно-психологічне підкріплення воєнних дій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганни Маляр.

За її словами, зараз ворог відпрацьовує три медійні завдання:

підрив довіри українського суспільства та військових до рішень командування щодо Бахмута;

психологічне ослаблення наших захисників;

спроби спровокувати наше військове керівництво на хибні дії.

"Для цього вони намагаються змістити акценти в темі Бахмута і нівелювати те, що наша перевага — розумне і грамотне планування операцій. Зміщений акцент — розглядати Бахмут як апокаліптичну подію і робити з цих боїв поділ реальності на "до" та "після". Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей та наративів ворога", — сказала Маляр.

Вона також додала, що ворог отримує можливість просувати в інформаційному полі вигідні для себе сценарії наших дій, якщо суспільство сприймає бої за Бахмут як фактор, здатний остаточно вплинути на перебіг війни. За задумом окупантів, надмірно накручене наближення "кінця" має чинити тиск щодо припинення оборонних дій на військово-політичне керівництво України.

Які меседжі використовують росіяни

тримати Бахмут нема сенсу, оскільки він нібито майже повністю оточений;

утримання Бахмута — це нібито політичне рішення;

героїзм наших військових нібито роздмухує українська пропаганда.

Водночас заступниця міністра оборони додала, що ворог використовує в ІПСО постійно два прізвища — Зеленський та Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський). Це робиться з метою підірвати довіру та створити конфлікт серед військового керівництва. У російських "вкидах" ніколи не вказується, що військові рішення не приймаються одноосібно.

Що відбувається насправді у Бахмуті

Як і на низці інших напрямків на сході України, з січня цього року там йде повномасштабний наступ окупантів. Своєю чергою наші захисники обороняють Бахмут усіма силами, як і будь-який інший населений пункт. Оборона Бахмута зараз зумовлена оперативно-тактичною доцільністю.

Маляр зазначає, що зараз є низка оборонних завдань, у тому числі утримання займаних рубежів та позицій, завдавання ворогові значних втрат, недопущення просування загарбників углиб території та створення умов для переходу в контрнаступ.

Українські військові стоятимуть на захисті Бахмута доти, доки у цьому буде необхідність з погляду виконання військових оборонних завдань.

"І найнеприємніша для ворога інформація. Бої за Бахмут — не апокаліпсис. Це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти російської федерації", — наголосила Маляр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олександр Сирський відвідав Бахмут і прилеглі території, після чого повідомив про ситуацію в місті, за яке точаться запеклі бої.