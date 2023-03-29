"Не спрацювала": Зеленський зробив несподіване зізнання щодо важливої зброї від союзників

Президент не повідомив, яка саме країна надала "браковані" засоби ППО

Європейські країни продовжують допомагати Україні протистояти російській агресії. Проте є й такі держави, які надають Києву неякісну зброю, котра в подальшому не виконує своїх функцій.

Про це в інтерв'ю для Associated Press розповів президент Володимир Зеленський, зазначивши, що одна з західних країн нещодавно поставила Україні нову систему протиповітряної оборони, яка, на жаль, не спрацювала. Саме тому Києву довелося міняти її декілька разів.

Про яку саме державу йшла мова, український лідер не розповів. Водночас Зеленський подякував союзникам за надану воєнну допомогу, однак зазначив, що частину обіцяної зброї Україна ще не отримала.

"У нас є чудові рішення щодо Patriot, але ми поки що їх не маємо", — пояснив він.

Також президент додав, що з січня наші захисники проходять тренування у США, де навчаються керувати системами Patriot.

"Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет", — підсумував лідер країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, які системи ППО успішніше відпрацьовують по російських ракетах, котрі агресор випускає по мирних українських містах.