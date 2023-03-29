У лавах ЗСУ майже рік воює колишній "якудза": японський доброволець дав пораду всім українцям (фото)

Японець збирається боротися з російськими загарбниками, поки здоров’я дозволятиме йому це робити

З початку повномасштабного російського вторгнення велика кількість добровольців з інших країн стала на захист України. Серед них бореться за справедливість і 50-річний японець із позивним "Харусан", який майже 20 років був членом мафіозного угрупування "Якудза" і ще 10 років провів у в’язниці.

Коли в Україні почалася повномасштабна війна, "Харусан" вирішив взяти до рук зброю та захищати нашу країну, щоб у такий спосіб "спокутувати гріхи минулого". Про це японець розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Фото - "Радіо Свобода"

За його словами, членом "Якудзи" він став у 16 років. На той час в угрупуванні був його батько. Це стало однією з причин, чому наступні 20 років "Харусан" був пов’язаний із мафією.

"Я покинув якудзу, і у мене є обидва мізинці. Колись був такий звичай, щоб вибратися з банди, відрізали фалангу мізинця. Але часи змінилися, і ця традиція вже застаріла. В сучасних умовах людям, які хочуть зав’язати із якудзою, не відтинають пальців. Коли мені було 35, зі мною стався серйозний інцидент і я пішов з організації, бо не хотів створювати проблем", — згадує японець.

У "Харусана" практично все тіло вкрите татуюваннями, притаманними членам угруповання. Але торік до них додалося ще одне, що виділяється з усіх, — український символ Тризуб.

Фото - "Радіо Свобода"

"І він символізує мою рішучість. Рішучість, якщо треба буде покласти життя за Україну", — заявив чоловік.

Фото - "Радіо Свобода"

За словами японця, його рішення воювати проти окупантів у лавах ЗСУ пов’язане з тим, що результат цієї війни може вплинути на майбутнє Японії.

"Я приїхав до України майже рік тому, 1 квітня, невдовзі після початку війни. Звісно, я не знав мови і сам собі так думав: ось я їду, не знаючи мови, як воно буде, що трапиться, але дивлячись на ті жахіття, які тут відбувалися, і ті жертви, які вже були на той момент, я зрозумів, що не варто взагалі перейматися такими дрібницями, як мовний бар’єр тощо, – зазначив військовий.

Опинившись в українській армії, японець опанував спеціальність снайпера і вирушив на передову. Воював на Запорізькому напрямку. З листопада 2022 року "Харусан" проходить підготовку у складі "Грузинського національного легіону".

Фото - "Радіо Свобода"

Через незнання мови більшу частину часу він спілкується з побратимами жестами. Та якщо воїнам потрібно щось складне пояснити японцеві, йому показують текст на телефоні через перекладач.

"Я збираюся бути в Україні, доки мені дозволятиме мій фізичний стан. Хочу бути тут до перемоги України. Це перше. А от після цього навіть ще не думаю, важко загадувати, що там буде далі. Якщо Україна програє, це буде проблемою для всіх країн, це буде втратою миру в усьому світі, тобто миру не буде у разі поразки України, буде ще більше війни", – підсумував "Харусан".

Чоловік також звернувся до кожного українця та порадив ніколи не занепадати духом, хоч би що сталося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що український пенсіонер веде TikTok, щоб збирати гроші на ЗСУ. Він активно проводить стріми для збору грошей, один з яких тривав безперервно 22 години.