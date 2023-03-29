"Воюємо проти великої армії з маленькими серцями": головне з нового інтерв'ю Зеленського

Український лідер прокоментував найцікавіші запитання від західних журналістів

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні зробив неочікувану заяву щодо поставок важливого озброєння від союзників, дав розгорнуте інтерв'ю агенції Associated Press. Під час розмови було порушено важливі питання щодо оборони Бахмута, підтримки росії з боку Китаю, розміщення "ядерки" на території Білорусі та майбутньої перемоги України у війні.

"Телеграф" зібрав для читачів найцікавіші тези з нового інтерв'ю українського лідера.

Про Бахмут

Якщо Бахмут впаде перед російськими військами, путін "продасть" цю перемогу Заходу, суспільству, Китаю, Ірану.

Тиск після можливої поразки в Бахмуті буде як з боку міжнародної спільноти, так і всередині його країни. "Наше суспільство відчуватиме втому… Наше суспільство підштовхуватиме мене до компромісу з ними".

Про вплив США

На війну може вплинути зміна політичних сил у Вашингтоні. США дійсно розуміють, що коли вони перестануть нам допомагати, ми не переможемо

Про запрошення до Києва голови Китаю Сі Цзіньпіна

Ми готові бачити його тут… Я хочу поговорити з ним. Я контактував із ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше одного року, контактів я не мав.

"Ядерка" у Білорусі

Заяву про розміщення ядерної зброї в Білорусі путін міг зробити, щоб відвернути увагу від відсутності гарантій, які він отримав від Китаю. Що це означає? Виходить, візит не пішов росії на користь.

Про військову допомогу союзників

Одна із західних країн нещодавно поставила Україні нову систему протиповітряної оборони, яка, на жаль, не спрацювала. Саме тому Києву довелося міняти її декілька разів.

Про майбутню Перемогу

Україна переможе завдяки серії "маленьких перемог" та "маленьких кроків" проти "дуже великої країни, великого ворога, великої армії, але армії з маленькими серцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як очільник українського Міністерства оборони Олексій Резніков дав інтерв'ю, в якому торкнувся гучної теми закупівель, а також військового вишколу та мобілізації.