Резніков пояснив, як оборона Бахмута наближає поразку росії

Окупанти щодня втрачають під Бахмутом до 500 чоловік убитими

Утримання українськими військами Бахмута Донецької області наближає поразку росії, оскільки там окупанти 10-й місяць втрачають величезну кількість живої сили та техніки, а тим часом ЗСУ можуть підготувати контрнаступ.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв’ю Національній телерадіомовній компанії Естонії.

"Російські сили почали наступ на Бахмут у травні минулого року. Вони продовжують атакувати без суттєвих результатів. Бахмут досі стоїть як фортеця. На цій ділянці ми знизили наступальні можливості росіян. Це допомагає нашим військам зберігати стабільність на лінії фронту і дає нам час для підготовки до контрнаступу", — розповів голова оборонного відомства.

Він додав, що російські війська теж потерпають від браку боєприпасів.

"Вони втомилися. Вони зазнали величезних втрат, у них багато вбитих і поранених. Для них нормально втрачати не менш як п’ятсот солдатів щодня. Як убитими, так і пораненими. Це означає, що кожен день (оборони Бахмута. — Ред.) наближає Україну до перемоги, а росію — до поразки", — підсумував Олексій Резніков.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Бахмуті "прораховуються всі варіанти".

Сайт "Телеграф" також повідомляв, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила: ЗСУ захищатимуть Бахмут, доки в цьому буде необхідність з погляду оборонних завдань. Проте, за її словами, бої за Бахмут — не апокаліпсис, як це представляє російська пропаганда.