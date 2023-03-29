"Є серйозні резерви": відомий волонтер натякнув щодо контрнаступу ЗСУ

В Україну надходить велика кількість техніки, на якій воюватимуть добре навчені військові

Однією з найбільш обговорюваних тем протягом кількох тижнів є запланований контрнаступ ЗСУ. Однак зараз досить складно сказати, коли та де саме він розпочнеться.

Про це повідомив волонтер та координатор військового спрямування Фонду Сергія Притули Роман Сініцин в інтерв’ю "Українській правді".

"Я не знаю, коли буде контрнаступ і де саме відбудеться. Але можу сказати, що хлопців готують. Не тільки в Україні, але й у Європі, в США їх готують. Це доволі серйозні резерви, не будемо називати кількість бригад і армійських корпусів. Але от у нас зараз буде вікно можливостей", — сказав Сініцин.

За його словами, це вікно можливостей невелике і насамперед це розуміють російські окупанти. І, очевидно, що вони вживатимуть контрзаходів із цього приводу.

"Дуже хочеться, щоб у нас вийшло. Тому що наступне вікно можливостей невідомо, коли буде і в якому вигляді", — наголосив волонтер.

Він також додав, що в Україну вже в’їжджає велика кількість танків, броньованої техніки, боєкомплектів та інших технічних засобів. На цій техніці будуть воювати вже добре навчені українські захисники. Це Сініцин називає великим плюсом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому анонсований контрнаступ ЗСУ так і не розпочався досі. За його словами, на це є вагомі причини.