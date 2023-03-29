Що таке перемога України у війні: Резніков назвав три головні критерії

Міністр вважає, що росія повинна бути засуджена за всі воєнні злочини та має покаятися

Остаточна перемога України у повномасштабній війні, розв’язаній росією, відбудеться тоді, коли буде виконано кілька обов’язкових умов.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Gazeta Wyborcza назвав три головні критерії перемоги нашої країни.

За його словами, першим буде відновлення кордонів 1991 року, включаючи Крим, про що раніше також заявляв начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, називаючи це головною умовою.

Другим, як наголосив Резніков, є забезпечення свободи та безпеки українців, щоб кожен зміг сісти на рейс міжнародного перевізника у столиці та полетіти, куди йому захочеться.

І третім критерієм є рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі російських військових злочинців. Резніков підкреслив, що цей момент може зайняти більше часу, однак для нього, як для юриста, він і означатиме остаточну перемогу у цій війні.

"Це має бути схоже на Нюрнберг. Нюрнберг змінив німецьку націю. Для того, щоб ми й ви могли спокійно жити в наших країнах з усвідомленням того, що загрози з боку росії більше немає або вона зведена до мінімуму, має бути вердикт суду", — сказав міністр.

Резніков додав, що росія повинна бути засуджена за всі воєнні злочини й має покаятися. Тоді це буде остаточною перемогою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що американські аналітики назвали три сценарії закінчення війни в Україні та пояснили ризики кожного з них.