"Ударів ЗСУ буде декілька": Резніков пояснив, коли закінчиться війна в Україні

Міністр оборони запевняє, що його в позиції геть нічого не змінилося

Міністр оборони України Олексій Резніков є оптимістом і, як і раніше, вважає, що війна з росією закінчиться до кінця 2023 року.

Про це глава українського оборонного відомства розповів в інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

За словами чиновника, у його позиції "абсолютно нічого не змінилося".

"Я оптиміст за натурою, але також професійний юрист, тому свої міркування роблю не на основі видавання бажаного за дійсне, а на фактах", — наголосив український політик і повідомив, що наразі формується контрударний корпус.

На його думку, генерали НАТО мали б охарактеризувати плани його країни як "реальні".

"На мій погляд, наших ударів буде декілька, але їхній напрямок, інтенсивність і час визначатиме Генеральний штаб. Зараз весняна земля розкисне, колісна техніка не проїде. Тож треба почекати", — сказав він.

У розмові з журналістами міністр оборони також визнав, що завдяки поставкам із Заходу Україна вже має "достатній артилерійський потенціал".

Нагадаємо, Резніков назвав строки, коли ВСУ підуть у контрнаступ.

Також "Телеграф" повідомляв, що Резніков пояснив, як оборона Бахмута наближає поразку росії.