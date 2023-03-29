Потрапила під артудар росіян, але вивезла бійців: бронемашина "Варта" врятувала життя воїнів під Бахмутом (фото)

Українські військові дивом вижили під час артилерійського обстрілу

Життя українських воїнів регулярно висить на волосині і часом залежить від телефону чи, наприклад, машини. На цей раз від загибелі захисників врятував бронеавтомобіль "Варта" під час евакуації побратимів. Обшивка авто постраждала від снаряда, що розірвався поруч, але пасажири вціліли.

Історію розповіли на сторінці підприємства "Українська Бронетехніка" у Фейсбуку. Фахівці підприємства обіцяють відновити машину та повернути її на фронт.

Пригода сталася під Бахмутом — бронемашина українського виробництва "Варта" евакуювала снайперську групу після виконання бойового завдання зі знешкодження живої сили противника. Близько 04:00 ворог розпочав артилерійський обстріл автошляху неподалік села Іванівське Бахмутського району.

Один із снарядів розібрався близько до машини, пошкодивши вогнем та осколками її обшивку. Але бронекапсула залишилася цілою, що дозволило військовим завершити завдання та евакуюватись у безпечне місце.

"Фахівці "Української бронетехніки" вже чекають на машину для проведення діагностики та відновлення", — сказали на підприємстві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що медик із Бахмута підкорила мережу. Вона сміялася разом із пораненим бійцем, який намагався їй підморгувати.