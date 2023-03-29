Цифра перевалила за 200 тисяч: на Заході оцінили, скільки солдатів уже втратила росія в Україні

У росіян великі проблеми з їх наступом

За західними оцінками, російські окупанти втратили в Україні близько 220 тисяч солдатів убитими та пораненими.

Як повідомляє Sky News, про це розповів міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, зазначивши, що таку цифру він бачив в оцінках Пентагону.

Він зазначив, що наразі росіяни практично не демонструють жодного поступу, проте зазнають величезних втрат.

Уоллес додав, що в окупантів видно "справді серйозні та глибокі системні проблеми" у спробах організувати наступ.

"За останніми оцінками США, які я бачив, цифри втрат становлять понад 220 000 людей убитими чи пораненими", — зазначив міністр оборони Британії.

Видання нагадує, що у лютому британська розвідка заявила, що росія втратила від 175 000 до 200 000 людей із початку вторгнення. Там також додали, що серед них від 40 тисяч до 60 тисяч убитих.

Варто зазначити, що за оцінкою Генерального штабу ЗСУ на 29 березня, втрати окупаційних сил в Україні становили понад 172 тисячі солдатів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Україна має хороші шанси провести успішний контрнаступ цієї весни.

Тим часом військовий аналітик Євген Дикий говорив, що для здійснення контрнаступу українськими військовими слід виконати чотири основні умови, проте поки що виконано лише одну.