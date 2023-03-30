Боєць ЗСУ закликав українців обмежити кількість великодніх передач на фронт: "Є проблема"

Військові не завжди можуть "впоратися" із об'ємами народної допомоги, особливо якщо вона може швидко зіпсуватися

У квітні більшість українців будуть відзначати важливе християнське свято Великдень. Святкуватимуть його навіть на передовій, однак деякі військові звертають увагу небайдужих громадян на наявність певних проблем, пов'язаних із цим. За словами військовослужбовця Олексія Коновальця, об'єми великодніх смаколиків, якими волонтери і звичайні українці обдаровують бійців на фронті, величезні. І не завжди можна встигнути з'їсти абсолютно все, аби врятувати його від псування.

Заклик обмежити подібні передачі військовим Коновалець опублікував на власній Facebook-сторінці. Він розповів про власний досвід перебування на війні під час святкування Великодня у 2022 році. Свого часу він знаходився на позиціях поблизу Запоріжжя.

"Я дуже добре запам'ятав скільки посилок НП, волонтерами чи просто знайомими ми тоді отримали — близько 30 величезних ящиків. Ми їх роздавали іншим підрозділам, віддавали біженцям, роздавали проїжджаючи через блок пост. Але кожен раз коли ми когось пригощали — нас пригощали у відповідь. Бо виявлялось, що у всіх, тих пасочок, нереальна кількість, і ніхто не знав куди їх дівати. А посилки все везли і везли… І виходило, що наші 30 ящиків ніяк не зменшувались!" — розповідає військовослужбовець.

Він підкреслює, що крім традиційних пасок і крашанок, українці щедро ділилися із бійцями ковбасами, варениками та іншими наїдками. Зберігати це все було ніде — зазвичай у підрозділу є всього один холодильник (якщо взагалі є). Саме тому вже за кілька днів всі ці подарунки стали реальною проблемою, адже продукти почали псуватися.

На підтвердження своїх слів Олексій Коновалець навіть додав фото вареників, які тиждень зберігалися без холодильника.

На жаль, чиїсь варенички, зроблені з любов'ю, так і не встигли спробувати

"До чого все це я? Дорогі волонтери, наші рідні — якщо ви передаєте їжу ЗСУ, то впевніться, що вона дійсно потрібна. Ми не голодуємо. Так, нам хочеться смачненького і домашнього, але не в такій кількості. Запитайте у військових, може ті гроші, які ви витратите на готування смаколиків — буде ефективніше передати на підрозділ чи просто задонатити", — пропонує боєць із позивним "Роджер".

Цікаво, що допис військового викликав неабиякий резонанс серед користувачів соцмережі. Багато хто погодився із його пропозицією, розуміючи, якими інколи специфічними бувають умови перебування представників ЗСУ на війні.

Але, як водиться, є й інша сторона медалі. Дехто не розуміє, чому варто відмовлятися від допомоги військовим, а ще частина людей нагадує, що далеко не всі мають змогу бути забезпеченими їжею під час перебування на фронті.

Нагадаємо, що для християн західного обряду Великдень настане вже 9 квітня. Православні ж відзначатимуть свято Воскресіння Христового за тиждень, 16 числа.

"Телеграф" раніше розповідав, якою погодою природа може здивувати українців на Великдень.