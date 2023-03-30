Заходити доведеться з тилу: західні ЗМІ назвали найкращий напрямок для наступу ЗСУ

Піти в лобову атаку на цьому напрямі ЗСУ не зможуть

Цієї весни Україна хоче звільнити від російських загарбників більше своїх територій. Запланований контрнаступ ЗСУ має сенс починати із запорізького спрямування, бо загарбникам необхідно перекрити повідомлення через Кримський міст.

Не виключені наступи на луганському напрямі чи спроби досягти локальних успіхів на окремих ділянках фронту. Про це йдеться у матеріалі німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На сьогодні військові росії вже неабияк окопалися біля тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Тому наші захисники будуть змушені йти не у лобову атаку, а заходити з тилу ворога. Своєю чергою, звільнення цього міста дасть можливість перекрити сухопутний коридор між загарбниками та Кримом.

Зазначається, що українські військові можуть піти й до Криму, проте це важчий процес і для нього ЗСУ необхідно отримати в рази більше зброї та боєприпасів.

На початок нової фази війни також впливають і погодні умови. Українські воїни, ймовірно, чекають, поки підсохне ґрунт, щоб цей фактор не зміг стати перепоною для їхніх дій проти окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Пентагоні зробили прогноз щодо строків початку контрнаступу ЗСУ. Він зазначив, що російські загарбники вже виснажили свої запаси бронетехніки настільки, що ніхто і ніколи не міг собі такого уявити.