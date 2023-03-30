росія може спробувати взяти Київ: в українській розвідці оцінили шанси окупантів

Ефект несподіванки загарбники більше створити не зможуть

Повторення ситуації зі спробами росії захопити Київ на цей момент неможливе. Кордони надійно укріплені, а такий крок із боку країни-агресора став би суїцидальним.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Gazeta.ua.

"Повторення такої ситуації станом на цей момент неможливе. Кордон зміцнений. Система протиповітряної та протиракетної оборони працює і має додаткові можливості. Інформації й в України, і наших партнерів набагато більше", — зазначив він.

За словами Юсова, росії більше не вдасться досягти ефекту несподіванки, як це було в перший день повномасштабного вторгнення, коли окупанти ще жили в ілюзіях, що Київ вдасться взяти за три дні.

"Це не означає, що спроб не буде. Але це буде суїцидальний крок, адже повторення ефекту 24 лютого не буде", — наголосив Юсов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що окупантам вдалося б захопити столицю в перший день вторгнення, але тільки за однієї умови.