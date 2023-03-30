В "Укрпошті" розповіли, скільки заробили на воєнних марках минулого року: в рази більше, ніж у мирний час

Національний поштовий оператор пояснює успіх високим попитом

Укрпошта, яка з початком повномасштабного вторгнення зайнялася випуском цікавих тематичних марок, значно збільшила свої прибутки у цьому напрямку. Кількість реалізованих марок зросла в рази, а прибуток від них взагалі перевищив 1000%, якщо порівнювати з мирним 2021 роком.

Як відповіли в Укрпошті на інформзапит "Телеграфа", у 2022 році українських поштових марок було реалізовано в 6 разів більше, ніж у мирний час, у 2021 році. Цей безпосередньо позначилося і на доходах національного оператора за цією статтею, які зросли в 11,5 раза порівняно з минулим роком.

Компанія не назвала конкретних сум, однак зазначає, що фактором, який вплинув на високі економічні результати, у першу чергу, стало стрімке зростання попиту на українські поштові марки. Там вважають, що це підкріплено випуском продукції на актуальну тематику сьогодення, залученням суспільства до визначення сюжетів марок і розвитком нових каналів продажу.

До прикладу, Укрпошта стала першим поштовим оператором, який відкрив онлайн-магазини на міжнародних маркетплейсах Ebay, Amazon, а також продає поштову продукцію на майданчиках "Пром", "Каста" і "Розетка".

Відповідь Укрпошти

Усього за 2022 рік компанія здійснила 18 випусків художніх поштових марок, 11 з яких присвячені темі війни. Кількість випущених марок зросла у 5 разів. Свої найвідоміші марки "Русскій воєнний корабль, іді … !", "Русскій воєнний корабль, … ВСЬО!", "Українська Мрія" Укрпошта вже реалізувала на 90%.

Нагадаємо, що в цьому році Укрпошта планує знову подратувати росіян новими патріотичними марками, розповів в "Телеграфу" голова компанії Ігор Смілянський. Тим часом цей рік відзначився новим ажіотажем на Укрпошті, який пов’язаний уже з лампами енергозберігання. Нині кількість відділень, де можна їх отримати, скоротили.