Грошова компенсація військовим через поранення чи травму: які потрібні документи

Щоб отримати одноразову допомогу у разі травми, контузії чи каліцтва, військовому слід зібрати певний пакет документів.

В боях з російським окупантами українські військові продовжують зазнавати безповоротних і санітарних втрат. Щоб їм виплатили грошові компенсації за отримані в бою поранення чи травми, військовим слід зібрати певний перелік документів.

Про це з посиланням на фахівчиню Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області Анастасію Семенюк пише сайт "Безоплатна правова допомога".

У пакет документів на оформлення одноразової грошової допомоги входить:

Направлення або заява на проведення військово-лікарської комісії.

Паспорт громадянина України та його засвідчена копія.

Якщо ви належите до рядового чи сержантського складу, необхідно пред'явити військовий квиток та його засвідчену копію, також довідку про проходження військової служби.

Якщо ви офіцер – посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його засвідчену копію і витяг з послужного списку.

– посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його засвідчену копію і витяг з послужного списку. Всі наявні медичні документи, що характеризують стан вашого здоров'я до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення.

Документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку військово-лікувальної комісії, оригінали та їхні засвідчені копії.

Довідку про обставини травми або її засвідчену копію та/або засвідчену копію Акта про нещасний випадок.

В разі участі в АТО (ООС) – довідки військової частини про строки безпосередньої участі в бойових діях, бойових діях на території інших країн, участі в міжнародних миротворчих операціях, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, випробуванні ядерної зброї та їхні засвідчені копії.

Посвідчення учасника бойових дій та його засвідчену копію.

Якщо ви брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно пред'явити посвідчення та його засвідчену копію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як отримати одноразову грошову допомогу і куди потрібно звертатися пораненому військовослужбовцю.