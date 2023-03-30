Грошова компенсація військовим через поранення чи травму: які потрібні документи
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Щоб отримати одноразову допомогу у разі травми, контузії чи каліцтва, військовому слід зібрати певний пакет документів.
В боях з російським окупантами українські військові продовжують зазнавати безповоротних і санітарних втрат. Щоб їм виплатили грошові компенсації за отримані в бою поранення чи травми, військовим слід зібрати певний перелік документів.
Про це з посиланням на фахівчиню Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області Анастасію Семенюк пише сайт "Безоплатна правова допомога".
У пакет документів на оформлення одноразової грошової допомоги входить:
- Направлення або заява на проведення військово-лікарської комісії.
- Паспорт громадянина України та його засвідчена копія.
- Якщо ви належите до рядового чи сержантського складу, необхідно пред'явити військовий квиток та його засвідчену копію, також довідку про проходження військової служби.
- Якщо ви офіцер – посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його засвідчену копію і витяг з послужного списку.
- Всі наявні медичні документи, що характеризують стан вашого здоров'я до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення.
- Документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку військово-лікувальної комісії, оригінали та їхні засвідчені копії.
- Довідку про обставини травми або її засвідчену копію та/або засвідчену копію Акта про нещасний випадок.
- В разі участі в АТО (ООС) – довідки військової частини про строки безпосередньої участі в бойових діях, бойових діях на території інших країн, участі в міжнародних миротворчих операціях, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, випробуванні ядерної зброї та їхні засвідчені копії.
- Посвідчення учасника бойових дій та його засвідчену копію.
- Якщо ви брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно пред'явити посвідчення та його засвідчену копію.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як отримати одноразову грошову допомогу і куди потрібно звертатися пораненому військовослужбовцю.