Війна — день 401: рф атакувала міста України ракетами і дронами, на Донбасі тривають важкі оборонні бої

Оперативно про головне 31 березня

Російське вторгнення в Україну триває 401 день. Армія hосії продовжує атакувати українські міста ракетами, а також запускати по них дрони-камікадзе. Найгарячішою точкою фронту залишається Донбас, а точніше район Бахмута та Авдіївки. Тим часом ЗСУ отримують дедалі більше військової допомоги від країн Заходу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 НАТО має намір забезпечити Україну всім необхідним для контрнаступу, заявили у Білому домі.

Інформація за 28 березня доступна у зведенні: Війна — день 398: бої на Донбасі та нова атака безпілотників.

З даними за 29 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 399: важкі бої під Бахмутом та погіршення ситуації поблизу Авдіївки.

Про те, що відбувалося 30 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 400: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ готуються до контрнаступу.