Окупанти змінюють тактику під Бахмутом і безуспішно атакують Авдіївку: актуальні карти боїв

Під Авдіївкою та Донецьком не припиняються спроби ворожого наступу

Бахмут лишається однією із найгарячіших точок фронту, де зосереджена величезна кількість ворожих солдатів, включаючи "вагнерівців". За повідомленням західних аналітиків, при штурмі міста ПВК могла втратити значну кількість ворожої сили. Однак це не зупиняє противника від спроб захопити Бахмут. Також продовжуються окремі наземні атаки поблизу Куп'янська та на лінії Сватове-Кремінна.

Детальніше про ситуацію на різних напрямках фронту розповіли у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Зазначається, що окремі наступальні дії ворог продовжував на околицях Донецька, а також під Авдіївкою.

Варто додати, що російський диктатор путін призначив одного із відомих зрадників, колишнього самопроголошеного "міністра оборони" т.зв. "ДНР" Олександра Ходаковського регіональним представником Росгвадії. Аналітики вважають, що таким чином в кремлі сподіваються посилити примусову мобілізацію на Донеччині, аби хоча б якось врівноважити значні втрати, отримані за час війни.

Карта боїв в Україні 31 березня

Схід України

Донбас продовжує бути основним полем бою російсько-української війни. За минулу добу армія рф здійснила кілька обмежених наземних атак на північних підступах до Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Наступ ворога було успішно відбито під Берестовим, Стельмахівкою, Кузьминим та Виїмкою. Регулярно обстрілюються населені пункти між Куп'янськом та Лиманом. Цілком імовірно, що на цьому напрямку росіяни могли збільшити кількість своїх втрат через застосування своєї класичної тактики ведення боїв.

Карта боїв на сході України 31 березня

Російські джерела повідомляли про ймовірні зіткнення військ під Невським, Новоселівським та Білогорівкою. Офіційно не підтверджено, однак ворог міг здійснити окремі атаки на Крохмальне, Терни і Стельмахівку. Про успішність таких операцій наразі невідомо.

У Бахмуті продовжуються жорстокі бої, ворог міг частково просунутися на південних околицях міста. Також "вагнерівці" регулярно штурмують промзону на півночі міста і намагаються просунутися в центрі поблизу міського ринку. Ворог повідомляв також і про начебто захоплення місцевої адміністрації, але підтверджень цьому факту знайти не вдалося.

Карта боїв за Бахмут 31 березня

Найбільший тиск на Бахмутському напрямку, окрім самого міста, продовжується поблизу населених пунктів Хромове, Богданівка, Міньківка, Іванівське та Предтечине. Українські військові змогли успішно відбити спроби наступу в районі Оріхово-Василівки. Попри засилля ворожих військових їхній тиск на цій ділянці фронту за останні кілька днів значно зменшився. Не виключено, що росіяни намагаються змінити тактику бою, більше фокусуючись на утриманні окремих напрямків. Це свідчить про ймовірну відмову від здійснення повного оточення Бахмута.

Продовжуються бої і під Донецьком, а також Авдіївкою. За минулу добу окупаційна армія безуспішно намагалася наступати під Новобахмутівкою, Новокалиновим, Степовим, Сіверним, Водяним, Первомайським, Мар'їнкою та Красногорівкою. Також велися бої за 5 км від Авдіївки, під Кам'янкою.

Карта боїв на Донбасі 31 березня

На заході Донеччини особливих просувань ворога помічено не було, хоча бойовики "ДНР" заявляли про ймовірне просування під Вугледаром. Офіційного підтвердження з боку українського Генштабу не було.

Південь України

Особливої інформації західні аналітики щодо південних регіонів не розголошують. Це може свідчити про активну підготовку українських військових до контрнаступу на цій ділянці фронту. Тим часом очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі вдруге здійснив візит на територію захопленої росіянами ЗАЕС, проінспектувавши нинішню ситуацію. Поки що окупанти не збираються полишати територію станції, нарощуючи свою присутність і тиск на місцевих працівників, аби ті заключали контракти на роботу із "Росатомом".

Карта боїв на Запорізькому напрямку 31 березня

За минулу добу росіяни продовжували обстріли мирних міст та сел у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях. Без відповіді від наших захисників окупанти не залишилися. Зокрема, у ISW акцентують увагу на вибухах, які сталися на російській авіабазі в Гвардійському (півострів Крим). Аналітики стверджують, що мережею вже розійшлися окремі супутникові знімки, які підтверджували наявність бойових літаків на цьому аеродромі. Невідомо, чи вдалося знищити під час вибуху техніку, однак російські пропагандисти намагалися заперечувати причетність ЗСУ до вибухів. Натомість вони заявляли про утилізацію старих боєприпасів, які начебто і викликали настільки гучні звуки.

Карта боїв на півдні України 31 березня

Раніше "Телеграф" розповідав, чому весняний наступ не варто вважати переломним моментом у повномасштабній війні з росією. Свою точку зору висловив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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