Рус

Результативність майже 100%: українські військові показали успішну роботу сил ППО цієї ночі (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Робота ЗСУ по повітряних силах ворога Новина оновлена 31 березня 2023, 09:45
Робота ЗСУ по повітряних силах ворога. Фото Генштаб ЗСУ

Цієї ночі ворог випустив дрони з північного напрямку

У ніч на 31 березня росія знову атакувала мирні українські міста та критичну інфраструктуру ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом ворог випустив по Україні десять іранських БПЛА, дев'ять з яких вдалося знищити ще на підльоті до цілей. Відео успішної роботи вже з'явилося в Мережі.

Про це у п'ятницю, 31 березня, повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook, зазначивши, що крім ворожих "шахедів" у небі над Україною було зафіксовано й не менше п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Також зазначається, що дрони-камікадзе були випущені російськими окупантами з північного напрямку. Тобто з російської Брянщини через Сумську та Чернігівську області нашої країни.

"Загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряне командування "Схід", — йдеться в публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу в Україні нових модернових БПЛА, які можуть літати на величезні відстані та саркастично порадив російській москві "приготуватися".

Теги:
#Обстріл #ППО #Війна #БПЛА