Результативність майже 100%: українські військові показали успішну роботу сил ППО цієї ночі (відео)

Цієї ночі ворог випустив дрони з північного напрямку

У ніч на 31 березня росія знову атакувала мирні українські міста та критичну інфраструктуру ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом ворог випустив по Україні десять іранських БПЛА, дев'ять з яких вдалося знищити ще на підльоті до цілей. Відео успішної роботи вже з'явилося в Мережі.

Про це у п'ятницю, 31 березня, повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook, зазначивши, що крім ворожих "шахедів" у небі над Україною було зафіксовано й не менше п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Також зазначається, що дрони-камікадзе були випущені російськими окупантами з північного напрямку. Тобто з російської Брянщини через Сумську та Чернігівську області нашої країни.

"Загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряне командування "Схід", — йдеться в публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу в Україні нових модернових БПЛА, які можуть літати на величезні відстані та саркастично порадив російській москві "приготуватися".