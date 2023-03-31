В ООН знову впритул не побачили геноциду в Україні

Організація об’єднаних націй (ООН) знову не виявила в Україні ознак геноциду населення. Комісія розслідує виключно військові злочини чи злочини проти людяності.

Про це заявив глава Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) Фолькер Тюрк.

Раніше міжнародна незалежна комісія ООН докладно вивчила факт агресії росії проти України. Але ознак геноциду проти українського народу не знайшла. Однак міжнародні представники зазначили, що помітили деякі аспекти, які "можуть викликати питання" щодо можливого геноциду української нації.

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