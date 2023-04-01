Ворог продовжує тиснути на чотирьох напрямках: свіжі карти боїв в Україні
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Ворог може міняти тактику
Російські війська продовжують атакувати на сході. Вони штурмували на лінії Сватове — Кремінна та в Донецькій області.
В районі Бахмуту, за даними Інституту вивчення війни, ворог просувається у Бахмуті. Натомість українські сили відновили позиції поблизу міста. На півдні ворог може змінити тактику.
Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, ворог продовжує атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбиті за добу 70 атак. Найінтенсивніші бої у Білогорівки, Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.
Схід України
Ворог на Лиманському напрямку марно наступав поруч з Макіївкою, Кремінною, Червонопопівкою, Дібровою, Білогорівкою та в районі Серебрянського лісництва. За даними DeepState, українським військовим на цій лінії напередодні втримати позиції від Невського до Торського допомогла ще й погода. Атака ворога захлинулася.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати в Бахмуті. DeepState повідомляє, що найважча ситуація в центрі міста, але під ударом ще й південь і північ Бахмута. Також окупанти атакували в районах населених пунктів Богданівка та Іванівське. Українській війська провели контратаку на південний захід від Бахмута та відновили втрачені позиції на південь від Іванівського.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках російські окупанти наступали поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки. За добу біля Мар’їнки українські військові відбили близько 20 ворожих атак. Ворог міг просунутися у бік Веселого. На Шахтарському напрямку окупанти вели артилерійський обстріл з коригуванням артилерією.
Південь України
На Запорізькому та Херсонському напрямку російські війска продовжують удосконалювати позиції. Тривають обстріли. В ISW вважають, що удари України по місцях зосередження росії можуть примусити окупантів змінити тактику, щоб уникати ударів.
Раніше "Телеграф" розповідав про трагедію в Авдіївці. Через російський обстріл загинула літня жінка та 5-місячне немовля. Його мати та батько поранені, жінка відмовлялась евакуюватися.