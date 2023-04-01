Ворог продовжує тиснути на чотирьох напрямках: свіжі карти боїв в Україні

Ворог може міняти тактику

Російські війська продовжують атакувати на сході. Вони штурмували на лінії Сватове — Кремінна та в Донецькій області.

В районі Бахмуту, за даними Інституту вивчення війни, ворог просувається у Бахмуті. Натомість українські сили відновили позиції поблизу міста. На півдні ворог може змінити тактику.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, ворог продовжує атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбиті за добу 70 атак. Найінтенсивніші бої у Білогорівки, Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Ворог на Лиманському напрямку марно наступав поруч з Макіївкою, Кремінною, Червонопопівкою, Дібровою, Білогорівкою та в районі Серебрянського лісництва. За даними DeepState, українським військовим на цій лінії напередодні втримати позиції від Невського до Торського допомогла ще й погода. Атака ворога захлинулася.

Карта бойових дій в Луганській та Харківській області

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати в Бахмуті. DeepState повідомляє, що найважча ситуація в центрі міста, але під ударом ще й південь і північ Бахмута. Також окупанти атакували в районах населених пунктів Богданівка та Іванівське. Українській війська провели контратаку на південний захід від Бахмута та відновили втрачені позиції на південь від Іванівського.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках російські окупанти наступали поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки. За добу біля Мар’їнки українські військові відбили близько 20 ворожих атак. Ворог міг просунутися у бік Веселого. На Шахтарському напрямку окупанти вели артилерійський обстріл з коригуванням артилерією.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

На Запорізькому та Херсонському напрямку російські війска продовжують удосконалювати позиції. Тривають обстріли. В ISW вважають, що удари України по місцях зосередження росії можуть примусити окупантів змінити тактику, щоб уникати ударів.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" розповідав про трагедію в Авдіївці. Через російський обстріл загинула літня жінка та 5-місячне немовля. Його мати та батько поранені, жінка відмовлялась евакуюватися.