Шторм більше не завада: у ЗСУ попередили про ймовірність масованого обстрілу з боку росії

Ворог вивів у "чорні" води три ракетоносії

росія може нанести черговий масований ракетний удар по мирних містах України. Про це свідчить збільшення кількості ворожих судів в акваторії Чорного моря, води якого останніми днями стали спокійнішими, адже шторм заспокоївся. Усі вони є носіями ракет типу "Калібр".

Про це в ефірі щоденного телемарафону "Єдині новини" розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, зазначивши, що загроза ворожого удару зростає. Також вона додала, що станом на сьогоднішній день на бойовому чергуванні перебувають три російських ракетоносії: один підводний і два надводних. Вони можуть випустити сумарно до 20 "Калібрів".

За словами Гуменюк, вірогідність ракетного удару зараз оцінюється як дуже висока.

Крім того, вона додала, що українські військові уважно відслідковують активність авіації противника.

Вона також зазначила, що військові відстежують активність ворожої авіації, котра наразі досить низька. Однак вже найближчим часом все може змінитися.

Речниця Сил оборони півдня також зазначивши, що одним з пріоритетних напрямків зміни тактики агресором є застосування авіації вздовж всієї лінії фронту.

"Ворог продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби (КАБ), не входячи в зону роботи нашої ППО", — підсумувала Гуменюк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія може застосувати для ударів по мирних українських містах ракети типу С-300 та С-400 — яким населеним пунктам потрібно бути максимально обережними.