На фронті загинув білоруський доброволець "Моджахед": що про нього відомо

Вперше на фронт доброволець потрапив ще 2014 року

Російське вторгнення продовжує забирати життя українців та іноземних добровольців, які вирішили допомогти нашій країні з відбиттям російської агресії. Так під час боїв на Бахмутському напрямку загинув білоруський доброволець Данило Ляшук (Моджахед)

Інформацію про це підтвердили у повідомленні у його офіційному telegram-каналі "Deni Vendetti (Моджахед)".

"На жаль, ми змушені повідомити про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Ти був народжений героєм, ти загинув як герой. Ми всі пам’ятатимемо тебе вічно", — йдеться у повідомленні.

Його товариші по службі просять надати йому українське громадянство посмертно і дати звання Героя України.

Данило Ляшук народився 1 листопада 1995 року в Бресті (Білорусь), проте у віці 14 років переїхав до Севастополя, де здобув освіту моряка. Після початку окупації Криму вирішив приєднатися до українських захисників та вирушив воювати до зони АТО у складі роти МВС "Торнадо".

У 2015 році проти цієї роти було відкрито низку кримінальних проваджень, а її бійцям інкримінували вбивства, зґвалтування, викрадення людей та мародерство. Ляшук був серед обвинувачених і його засудили до 10 років позбавлення волі. Сам він звинувачення заперечував.

Як повідомлялося раніше, напередодні з’явилася інформація, що на фронті загинув відомий український альпініст Орест Кінаш.