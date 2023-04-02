Річниця звільнення Київщини та Чернігівщини: в мережі згадують злочини окупантів (фото)

Вороги знущалися з цивільного населення

В Україні триває другий рік після повномасштабного вторгнення. Київщина та Чернігівщіна рік тому оговтувалась від російської навали — території нині відзначають рік звільнення та згадують злочини окупантів.

Про це нагадав Генштаб ЗСУ. Військові поділилися численими фотографіями згорілої техніки росіян. На Київщині після деокупації знайшли 1374 тіла загиблих українців. 280 – досі зниклі без вісти. У Чернігівській області зафіксовано 427 епізодів людських втрат чи порушення прав.

Та окрім Бучі, жорстокі кадри з якої прогриміла на весь світ, була й трагедія на Житомирській трасі, якою безліч людей намагалися вибратися з Києва. Про неї нагадав Ігор Захаренко, знайомі якого зняли все що відбувалося з дрона.

"Рухається колона цивільних, росіяни її обстрілюють. В білому авто пробите колесо (потім ми дізнаємося, що мати закрила собою дитину і загинула на місці). Чоловік (наш знайомий, працівник туристичної фірми) вискакує з авто та підіймає руки. Але його розстрілюють… Російський солдат з танку біжить до автомобіля, підходять й інші. З автівки виводять жінку з дитиною і ведуть до лісу… Чоловіка відтягують з дороги, перевіряють кишені…", — описує він. Там, куди відвели жінку з дитиною були російські позиції, на яких знайшли багато понівечених та спалених тіл.

Кадр з відео, яке було зняте після трагедії на Житомирській трасі

Російські військові відводять жінку з дитиною від машини

На Чернігівщині одним з найбільш кричущих злочинів окупантів стало утримання 360 людей в підвалі в селі Ягідне. Місяць бранці провели в застінках, включаючи малих дітей та літніх людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відроджується Буча — невелике місто на Київщині, яке стало відомими світові завдяки злочинам окупантів. На багатьох табличках на кладовищі досі не імена, а номери невпізнаних тіл.