Отримав медаль від Зеленського: сержант-прикордонник загинув на фронті через тиждень після нагородження (фото)

Про смерть героя стало відомо 1 квітня

Повномасштабна війна в Україні, яку розв’язала росія, продовжує забирати життя наших захисників та простих мирних громадян. Трагічна новина прийшла у сім’ю воїна, який захищав нашу батьківщину на Запорізькому напрямку. На фронті загинув молодший сержант Держприкордонслужби України Роман Сухомлин.

Про смерть побратима розповів на своїй сторінці у Facebook Станіслав Янченко.

"Рома, RIP братик", — коротко на своїй сторінці написав про смерть Сухомлина Станіслав, прикріплюючи фотографію героя.

Варто зазначити, що за тиждень до трагічної події Романа Сухомлина було особисто нагороджено президентом України. Зеленський під час своєї поїздки на позиції ЗСУ у Запорізькій області вручив йому медаль "За військову службу Україні".

Тоді боєць опублікував фото нагороди на своїй сторінці у Facebook і подякував усім людям, які допомагали йому на фронті.

"Дякуєю всім хто долучився та допоміг, волонтери, не байдужі, знайомі та друзі. Це також і Ваша нагорода.Разом до перемоги Слава Україні" – наголошує герой.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув білоруський доброволець "Моджахед".

Також ми повідомляли, що на війні загинув український спортсмен Михайло Оприск, який із серйозною травмою пішов на фронт.