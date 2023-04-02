Росіяни жорстоко обстріляли Костянтинівку — багато загиблих: фото та відео руйнувань

У місті пошкоджено 16 багатоповерхівок та 8 приватних будинків

Російські окупанти вкотре завдали ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок чергової ворожої атаки є загиблі та поранені серед мирного населення.

За інформацією пресслужби Поліції Донецької області, росіяни накрили Костянтинівку ракетами С-300 та "Ураганами". Внаслідок масованої атаки загинули шестеро людей та ще 8 отримали різні поранення.

Костянтинівка на карті/ deepstatemap

У поліції також показали фотографії наслідків ударів по місту. На них можна побачити, що у багатоквартирних будинках вибило вікна, а також було зруйновано споруди.

Також в одному з будинків ворожий снаряд прилетів просто до кімнати.

Фото — Поліція Донецької області

У той же час глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі пише про те, що ворог завдав 2 удари (С-300) і здійснив 4 залпи (РСЗВ "Ураган").

"Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової, газові труби, 3 автомобілі. Поранено 8 осіб — уламкові поранення. Усім надається медична допомога", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що вранці 2 квітня російські загарбники обстріляли Сумщину. Відомо про загиблих серед мирних громадян. В обласній військовій адміністрації показали фотографії наслідків ворожої атаки.