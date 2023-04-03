Війна — день 404: на Донбасі тривають важкі бої, росіяни атакують мирні міста

Оперативно про головне 3 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 404 дні. Незважаючи на те, що штурми українських позицій на Донбасі тривають день у день, стає поступово видно, що наступальний потенціал російської армії видихається. Більше того, на багатьох ділянках фронту спостерігається зведення окупаційною армією оборонних позицій та ліній, що також може говорити про те, що війська рф незабаром перейдуть до оборони на вже захоплених українських територіях.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 квітня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Армія Ізраїлю збила невідомий літак, який летів із Сирії.

00:00 Збройовий концерн Rheinmetall завершує у Румунії будівництво бази для обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які будуть передані ЗСУ.

Про те, що відбувалося 31 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 401: річниця деокупації Бучі, на Донбасі важкі оборонні бої

Інформація за 1 квітня доступна у зведенні: Війна — день 402: окупанти спалили резерви під Авдіївкою, але продовжують обстріл міст

З даними за 2 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 403: росіяни атакують Бахмут і готуються до нового ракетного удару