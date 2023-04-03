Бойові доплати "тиловикам": які будуть зарплати військових у квітні

Зарплати українським військовим не зміняться, але є вийнятки з надбавками

У квітні 2023 року виплати військовослужбовцям ЗСУ не зміняться, окрім того, додаткових надбавок було позбавлено тих, хто не перебуває безпосередньо на передовій і не виконує спеціальні завдання.

Починаючи з 1 лютого 2023-го, "гола" зарплата командира бригади становить 50 173 грн, а зарплата стрільця — 20 586 грн (без додаткових виплат), йдеться у повідомленні на сторінці Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

Торік стрілець у Сухопутних військах ЗСУ отримував 13 244 грн (без додаткової винагороди у 30 тис. грн), а якщо перебував у зоні бойових дій і брав участь у виконанні завдань — 113 тисяч гривень.

У квітні 2023-го такий військовослужбовець отримає:

• 20 587 гривень, якщо не включений до складу угруповань військ і не виконує бойових завдань;

• 50 587 гривень, якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;

• 120 587 гривень, якщо бере участь безпосередньо у бойових діях.

Зарплата військовослужбовців ЗСУ складається із грошового забезпечення, затвердженого державою з урахуванням відповідної посади, і фінансового нарахування (винагороди), яку встановлено на період воєнного стану, пише "Газета по-українськи".

З лютого 2023 року збільшено розміри щомісячного грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби становив не менш як 20 100 гривень. А для осіб рядового та начальницького складу ДСНС і поліцейських Нацполіції – не менш як 17 000 гривень.

Нагадаємо, у лютому 2023 влада скасувала виплати у 30 тисяч гривень усім військовослужбовцям, на них можуть розраховувати лише ті, хто виконує бойові завдання на передовій. Однак у Верховній Раді вважають, що захисників у тилу несправедливо позбавлено доплат.

Також раніше "Телеграф" писав про необхідний пакет документів для нарахування грошової компенсації військовим через поранення чи травму.