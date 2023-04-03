"Дуже важко": військовий назвав головну проблему української тероборони

Бійці ТрО готові знищувати ворога, але їм не вистачає підготовки

Сили Територіальної оборони від початку повномасштабного вторгнення грають одну з ключових ролей у російсько-українській війні. У лави ТрО записалися десятки тисяч простих громадян, які захотіли стати на захист батьківщини. Проте і дотепер у цій структурі існують проблеми, які вирішувати дуже важко.

Про це розповів командир одного з батальйонів ТрО Олександр Посітко в інтерв’ю "Укрінформу".

На його думку, зараз найгостріша проблема територіальної оборони України – це молодший командирський склад – від командира відділення до командира роти.

"Це завзяті хлопці, які готові зубами гризти ворога, але їм недостатньо підготовки. Практично 99 відсотків людей, які на цих посадах зараз перебувають, не мають військової освіти. Просто не мають взагалі військової освіти. Вони не мають розуміння в плануванні військових заходів", — каже військовий.

Саме тому, зазначає Посітко, у його батальйоні зараз зосереджені зусилля саме на роботі саме з командирським складом.

"Ми намагаємося їх привчити до того, що командир це не той, хто біжить з автоматом попереду, а за ним біжать усі решта. Він повинен займатися плануванням і управлінням у ході бою. Командир воює людьми, а не своїм автоматом. І дуже важко їх зараз привчати до цього, оскільки у них немає базових знань", — підкреслює комбат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" провів день із бійцями української тероборони, поспілкувався з командиром 241-ї бригади та на власні очі побачив, як вони готуються давати відсіч ворогові. Докладніше про це ви можете прочитати перейшовши за посиланням.