Легендарний танкіст Адам вперше розповів про спробу деблокади Маріуполя навесні 2022 року

У успіх операції не вірили навіть її автори

Після початку блокади Маріуполя російськими окупантами, в українському суспільстві постало питання про те, щоб пробитися до міста та дозволити обложеним захисникам вийти з оточення. Спроба провести таку операцію робилася, проте успіхом вона не мала.

Про це в інтерв’ю виданню "Бабель" розповів один з учасників цієї операції, полковник Євген Межевікін (позивний "Адам").

"Все цього хотіли (деблокування Маріуполя, — ред.), але не розуміли, як це зробити через складну ситуацію в Збройних Силах. Коли доходило до справи і у кожного питали "Ви готові?" — люди відмовчувалися, охочих було мало", — сказав він.

Проте, за його словами, ініціативна група все ж таки була зібрана, а до її складу увійшли бійці "Азова" та його підлеглі. При цьому обложені в Маріуполі бійці мали висунутись їм назустріч.

Втім, Межевікін зазначив, що автори операції і самі не надто вірили в її успіх, оскільки багато її аспектів було сплановано "на авось". Яскравим прикладом було те, що вантажівок для евакуації захисників Маріуполя не виділили.

Група мала створити коридор до міста, знищити резерви, артилерію та командний пункт росіян та зустрітися з обложеними бійцями на околицях Маріуполя.

"Підрозділи, які мали пробивати коридор, не змогли пробити оборону росіян, зав’язався бій, наші зазнали втрат. Тому нам дали завдання допомогти пробити коридор і знищити супротивника в селі, де йшла битва", — каже він.

Під час боїв танк Межевікіна наїхав на міну, проте екіпаж залишився цілим, тому він пересів на інший танк, щоб продовжити прикривати інший підрозділ ЗСУ, який евакуював убитих та поранених.

Поки це відбувалося, підрозділ, із яким вони йшли на прорив, відступив.

"Ми вирішили почекати, думали, хтось до нас повернеться. Потім нас почала сильно крити артилерія – треба було маневрувати. Ми ще чекали, що наші приїдуть виконувати завдання, але вони повернулися на вихідну точку. Ми ще почекали і до вечора отримали команду повертатися туди, звідки виїжджали", — додав полковник.

Нагадаємо, 20 травня 2022 року українські захисники отримали наказ від найвищого командування про те, що необхідно припинити оборону Маріуполя. Це було зроблено, щоб зберегти життя та здоров’я воїнів.