Гуманітарку доставляють бронетехнікою: як живуть мирні жителі на Бахмутському напрямі (фоторепортаж)

У прифронтових містах залишаються мирні жителі

Російське вторгнення принесло розруху на українську землю, у місцях біля лінії фронту часто можна побачити кістяки згорілих автомобілів та пошкоджені будівлі.

Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, противник фокусує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, проте найскладнішою ситуація залишається у Бахмута.

"Ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут і продовжує його інтенсивно штурмувати, кидаючи в бій свої професійні підрозділи", — повідомила вона.

Попри постійні обстріли, у прифронтових містах все ще залишаються мирні жителі, яким гуманітарну допомогу іноді доводиться привозити за допомогою військової техніки.

На Донеччині неподалік Бахмута побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, як відбувається доставка необхідних речей місцевим жителям.

На шляху також можна зустріти багато зруйнованих будівель, проте деякі з них абияк намагаються ремонтувати.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як повідомлялося раніше, в МКЧХ раніше заявляли, що Бахмут і околиці залишаються близько 10 тисяч осіб. Вони проводять свої дні у бомбосховищах та доведені до "межі існування".