Україна готується до контрнаступу: Столтенберг розповів про роль НАТО

НАТО допомагає Україні отримати необхідну зброю, але не лізе у плани військових

У НАТО не дають вказівок Україні щодо того, як вести війну проти росії, а основним завданням союзників є постачання ЗСУ необхідним обладнанням, боєприпасами та технікою.

Як повідомив в інтерв’ю виданню "Радіо Свобода" генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, всі оперативні рішення на фронті приймаються українським військовим керівництвом, оскільки воно краще поінформоване про ситуацію на місцях.

"Наша відповідальність як членів НАТО полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами та підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій", — сказав він.

За його словами, союзники зараз займаються навчанням українських військових, щоб ті могли ефективно використати зброю західного виробництва, у тому числі й танки.

При цьому Столтенберг не став давати прогнози на контрнаступ, який українське керівництво анонсувало на квітень-травень.

Генсек НАТО наголосив, що війни в принципі непередбачувані, а тому зараз напевно ніхто не може сказати, як розгортатимуться бойові дії цього року.

Як повідомлялося раніше, Столтенберг заявляв, що Україна отримала від НАТО зброї на 65 мільярдів євро, а надалі запрацює нова довгострокова програма допомоги.