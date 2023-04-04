Українці не готові до миру за будь-яку ціну: чому компромісні сценарії завершення війни не принесуть результату

Світові лідери розраховують на врегулювання стосунків між Україною та рф за столом переговорів

Американські та європейські посадовці сподіваються, що вже найближчим часом ЗСУ вдасться послабити росію на полі бою достатньо сильно, аби кремль погодився сісти за стіл переговорів і звільнити території, захоплені після 24 лютого 2022 року. У разі відмови України від даного сценарію, колективний Захід нібито може вдатися до шантажу, сповільнюючи надання нам військової допомоги. Такий сценарій анонсує The Wall Street Journal.

"Телеграф" з'ясовував, чи можливо зупинити агресора дипломатичним шляхом, і до яких компромісів заради завершення війни можуть підштовхувати Україну американські та європейські урядовці.

Втома від війни "лікується" перемогою, а не поступками

Думку про те, що війна з росією може бути завершена виключно на полі бою, розділяють не всі світові лідери. Перспектива продовження бойових дій ще на декілька років, що вимагатиме надання Україні нової військової та фінансової допомоги, спонукає деяких політиків до розробки альтернативних сценаріїв вирішення цієї "проблеми".

Так, поки ЗСУ готуються до вирішального контрнаступу, запланованого на кінець весни, наші західні партнери активно обговорюють умови, за яких Україна та росія можуть сісти за стіл переговорів заради припинення війни. Одним з таких шляхів досягнення миру вважається звільнення росією усіх територій, окупованих з 24 лютого 2022 року, в обмін на припинення бойових дій та заморозку питання деокупації Криму і ОРДЛО. Про це повідомляють журналісти авторитетного американського видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела в уряді США та європейських країн.

Варто зазначити, що вище військово-політичне керівництво України неодноразово заявляло, що можливість будь-яких переговорів з володимиром путіним виключена, а єдиною умовою для завершення війни стане відновлення нами контролю над адміністративними кордонами України, зразка 1991 року.

"Наша мета — звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна — росія має залишити всі захоплені території", – сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в листопаді 2022 року.

Тоді ж президент США Джозеф Байден також заявляв про неможливість переговорів щодо ситуації в Україні без участі самої України. Політик наголосив, що рішення про початок перемовин може бути прийняте виключно українським урядом. Проте, за словами американських журналістів, сьогодні, аби схилити нас до неприйнятних умов, посадовці США та Європи, буцімто, можуть вдатися навіть до шантажу.

"Розрахунок пана Зеленського – це те, що може бути прийнятним для його змученого війною народу. Досі його уряд наполягав на тому, що він не зацікавлений у мирі, доки не буде відновлено територіальну цілісність України. За словами дипломатії, навіть отримавши озброєння, українські сили навряд чи здобудуть настільки вирішальну перевагу на полі бою, що Київ зможе вимагати повернення всієї цієї землі. […] США та їхні європейські союзники можуть змусити Зеленського здатися раніше, погрожуючи сповільнити постачання зброї та допомоги, які підтримували Україну", — йдеться у статті WSJ.

Втома Європи від війни дійсно відчувається, проте, вона не може бути приводом для компромісів з ворогом, каже член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Навпаки — це допомагає Україні отримувати максимальні обсяги озброєння та іншої військової допомоги, аби якнайшвидше завершити війну перемогою.

За словами посадовця, підтвердженням цьому є проведення переговорів із Заходом щодо поставок в Україну літаків. Вже зараз відбувається узгодження видів техніки, обговорення процедури її передачі та термінів поставок.

"Сьогодні майже всі лідери західних країн, усі наші союзники розуміють, що війну можна закінчити, лише вигнавши росію з нашої території та завдавши їй болючої військової поразки, яка надовго відіб'є у неї бажання повторювати цей сценарій. Поки цього не станеться, жодних переговорів для оголошення перемир'я очікувати не варто. Світ консолідується для надання нам допомоги, а розмови про "кордони 24 лютого" є недоречними", — зазначає Федір Веніславський в коментарі "Телеграфу".

А от для кого переговорний процес зараз був би дійсно доречним і вигідним, так це для володимира путіна. Аналіз нещодавніх публічних заяв глави кремля вказує на те, що росіян готують до погіршення економічної ситуації та зростання споживчого попиту в країні. За словами голови Комітету виборців України, політолога Олексія Кошеля, санкції дають свій результат і запускають незворотні процеси в російській економіці. Ба більше, сьогодні йдеться вже про середньострокову перспективу цих наслідків.

Попри успіх в частковому переорієнтуванні ринків з продажу нафти, росії не вдалося зберегти минулий рівень прибутків. Зокрема, протягом 2022 року Індія придбала у рф нафти в 22 рази більше, ніж попереднього, але доходи російського бюджету від продажу енергоносія впали вдвічі.

Ймовірно, в росії розраховують, що проведення переговорів та укладення тимчасового "перемир'я" послабить санкційний тиск і дасть можливість відновити економічне положення в країні, щоб накопичити ресурси для нового удару.

"В публічній площині кремль продовжує наголошувати, що Україна не є суб'єктом переговорів, адже росія нібито воює з НАТО, тому й домовлятися буде лише із США. Ця риторика направлена на формування громадської думки всередині рф, але головним показником є те, що росія вже потребує цих переговорів, і надалі буде потребувати їх все більше. У кремлі мають запасний план для перемовин, передбачаючий певні компроміси та поступки з боку рф, але у найближчі кілька місяців він задіяний не буде", — зазначає політичний експерт у коментарі "Телеграфу".

Крім того, цей план не нестиме в собі відповідей на ключові запитання по завершенню війни: виводу російських військ з України та надання нам гарантій ненападу у майбутньому, каже Олексій Кошель. Водночас, за словами політолога, колективна позиція Заходу щодо перемовин є одностайною та сталою: жодних компромісів та територіальних поступок заради завершення війни бути не може.

"Сценарії, що передбачають відновлення "кордонів 24 лютого 2022 року" в обмін на мир, лунають не від лідерів країн-союзників України. Ці тези можуть просуватися політиками, які не мають впливу на ситуацію, або ж посадовцями держав, які займають нейтральну позицію щодо війни в Україні", — пояснює експерт.

Опосередкованим підтвердженням того, що рф перебуває в позиції цугцвангу і потребує часу для відновлення ресурсів, зміни стратегії на полі бою та покращення своїх позицій на політичній арені, є заклики до переговорного процесу з боку самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка. Вочевидь, колега російського диктатора транслює кремлівські наративи, створюючи вигідний для росії інформаційний фон.

Зокрема, виступаючи з посланням Національним зборам, посіпака путіна заявив, що бойові дії в Україні повинні бути припинені негайно, а перемир'я слід запровадити без жодних попередніх умов, окрім заборони переміщення угруповань військ та перекидання зброї та техніки. Також білоруський диктатор в черговий раз вдався до підтримки ядерних погроз з боку рф.

"А якщо Захід знову використає цей час для обману, то росія буде зобов'язана задіяти всю міць ВПК та армії — і фосфорні боєприпаси, і збіднений уран, і збагачений уран: все має бути задіяно", — сказав лукашенко.

Українці не готові до компромісів з ворогом

Найгарячішою точкою бойових дій в Україні сьогодні залишається місто Бахмут, битва за який триває сім місяців. За словами президента Володимира Зеленського, втрата населеного пункту стане для України не стільки тактичною, скільки дорогою політичною поразкою, адже володимир путін намагатиметься "продати" свою перемогу Заходу, росіянам, Китаю та Ірану.

В інтерв'ю виданню Associated Press верховний головнокомандувач зазначив, що це посилить тиск на військово-політичне керівництво країни не лише з боку міжнародної спільноти, а й з боку самих українців, виснажених війною.

"Наше суспільство відчуватиме втому. Наше суспільство підштовхуватиме мене до компромісу з ними", — сказав президент, зазначивши, що досі не відчував такого тиску.

Насправді ж, за даними соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова, станом на лютий-березень 2023 року, 72% українців виступають проти початку переговорного процесу з країною-агресором. Варто зазначити, що з вересня 2022 року цей показник зріс на 8%.

Дані тенденції в українському суспільстві підтверджує й заступник соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів. За його словами, опитування показують, що абсолютна більшість громадян готові терпіти усі труднощі, пов'язані з війною, до перемоги.

"Так, за рік війни майже у всіх погіршилось матеріальне положення, фізичне здоров'я та психологічний стан, але, що дійсно вражає, рівень життєстійкості українців не змінився з квітня 2022 року. Сьогодні фокус суспільства зосереджений не на закінченні війни, а на перемозі над ворогом. Українці категорично не погоджуються йти на поступки. У перші місяці війни до 40% громадян могли припустити певні компроміси у вигляді переговорів з рф, але після Бучі настрої різко змінилися. Сьогодні 80% українців заявляють, що ми повинні боротися до Перемоги, а перемогою вони вважають повернення Україною контролю над адміністративними кордонами зразка 1991 року", — зазначає соціолог в коментарі "Телеграфу".

За словами Любомира Мисіва, втрата одного міста не може вплинути на загальні настрої громадян. Падіння Бахмуту стане ударом для родин загиблих воїнів, похитне і без того нестабільний моральний стан українців, але точно не призведе до відчаю та готовності здатися чи припинити війну. Експерт зазначає: така громадянська позиція обумовлена розумінням, що ситуативне завершення бойових дій не гарантуватиме кінець війні.

"Якщо ми не переможемо зараз, ворог знову нападе – через рік або через двадцять років, але він обов'язково зробить це знову. Жодних ілюзій щодо цього українці не мають. Громадяни готові до того, що війна триватиме не місяць і не три, а набагато довше, і сьогодні вони готові боротися до моменту звільнення усіх окупованих територій України", — каже соціолог.

Просування наративів про втому колективного Заходу від військової допомоги Україні і схиляння її до переговорного процесу на вигідних росії умовах є прямим підігруванням державі-терористу. Зупинити Україну в процесі знищення агресора зараз, значить приректи всю Європу на повторення кривавого сценарію у майбутньому, адже допоки при владі в рф залишається маніяк із ядерною зброєю в руках, жодна цивілізована країна не може почуватися у безпеці.