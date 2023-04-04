"Перевзувся на льоту": як українці відреагували на скандал із образою військового у Буковелі

Користувачі мережі не повірили у щирість бізнесмена

У понеділок, 3 квітня, в Україні пролунав черговий скандал, під час якого бізнесмен із Черкас Олександр Фатула, який відпочивав на курорті в Буковелі, образив військовослужбовця, який там проходив реабілітацію.

Хоча пізніше бізнесмен вибачився перед військовиком і навіть заговорив українською мовою, однак у мережі такому раптовому "розкаянню" не повірили, а користувачі висловили все, що про це думали.

Зокрема вони зазначають, що учасники подібних скандалів схильні "перевзутися на льоту", як тільки "запахне смаженим".

При цьому коментатори запропонували відправити бізнесмена до Бахмута, а інші зацікавилися тим, чому в Буковелі не роздають повісток.

Як повідомлялося раніше, напередодні в одному із храмів УПЦ МП у Хмельницькому священники побили бійця-добровольця ЗСУ. При цьому поліцейські, які прибули на місце, склали адміністративний протокол проти військового.

Після розголосу біля храму зібралися парафіяни та зажадали від священників залишити будівлю, після чого проголосували за приєднання релігійної громади до ПЦУ.