Поворот у війні буде принизливим: американська експерт пояснила, де ЗСУ вб’ють клин у позиції ворога

Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати далекосяжні геополітичні наслідки

Запланований контрнаступ українських військ здатний зробити корінний перелом у війні з росією: може завдати агресорові серйозних втрат і навіть позбавити кремль важелів впливу на переговори про припинення бойових дій.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Воно нагадало, що до вторгнення російських військ Україна мала постійну армію чисельністю близько 260 тис. "багнетів", після чого швидко збільшилася до мільйона озброєних людей — від ЗСУ до різних підрозділів служб безпеки. За останній рік, наводить західні оцінки NYT, було вбито або поранено близько 100 тис. українських військових.

Як пише видання, Київ не розкриває, наскільки великі сили він спрямує на контрнаступ.

Вважається, що Україна планує вбити клин через окуповану росією територію вздовж південного узбережжя Чорного та Азовського морів, неподалік Криму, або домогтися принизливого повороту в бойових діях на сході Донбасу — або й те, й інше, наголошує NYT.

Якщо зброя і навчені війська вчасно стануть на свої місця, Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати далекосяжні геополітичні наслідки, заявила в коментарі директор Інституту Маккейна Евелін Фаркас.

Вона зробила раніше немислиме припущення: Україна може зробити росію ослабленою військовою державою у Східній Європі з невеликими важелями впливу на переговори щодо припинення війни.

"Людям бракує уяви, — сказала пані Фаркас. — Вони уявляють собі тільки те, що бачать зараз".

Але багато що може змінитися, за її словами, з припливом на передову нової західної зброї та десятків тисяч українських солдатів, які готувалися до операції у себе вдома та в Європі.

Проте успіх навряд чи гарантовано, зауважує NYT. Союзники зволікали з відправкою зброї, а солдатам доводилося обходитися прискореними курсами тактики нападу.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба також заявив, що весняний наступ ЗСУ небезпечно вважати вирішальним.