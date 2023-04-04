Річниця визволення Сумщини: що залишив за собою "руський мир" (пронизливі фото)

Війна триває на надійне повне звільнення України не згасає

Сьогодні (4 квітня) пройшов рік після того, як наші воїни вибили російських окупантів із території Сумщини. Масові руйнування та страждання, які принесли з собою росіяни, не змогли затьмарити радості від новини, яка розлетілася по всіх ЗМІ цього дня — Сумщина вільна.

У Сумській ОВА зазначили, що 4 квітня 2022 року всі мешканці області були щасливі не знаючи, скільки страждань ще доведеться пережити через російського ворога. І хоча війна ще триває цей день, дав надію, що ворог незабаром залишить не лише Сумщину, а й усю територію України!

"Продовжуємо вірити та працювати на Перемогу! Вітаю всіх мешканців нашого регіону з річницею звільнення Сумщини від російських загарбників", — наголосив в.о. голови Сумської ОВ Тарас Савченко.

Нагадаємо, що "Телеграф" побував на звільнених територіях цієї області та на власні очі побачив і показав руйнування та горе, яке приніс "руській мір" нашому народу.

З перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в місті Тростянець точилися запеклі бої. Протягом майже місяця російські нелюди обстрілювали інфраструктуру міста та знищували його мирне населення.

У житлових кварталах міста окупанти розмістили габаритну бойову техніку, з якої гасили по українцям, розуміючи, що українські військові не відповідатимуть, адже можуть постраждати цивільні.

Після запеклих боїв, які цілодобово йшли в місті, росіяни зазнали низки невдач і, завдяки успішній роботі наших хлопців із ЗСУ, вони все ж таки втекли з населеного пункту та його околиць, залишаючи озброєння, техніку та боєприпаси прямо на вулицях.

Через Тростянець росіяни йшли на Охтирку, яку так і не спромоглися захопити, але бої в районі були дуже напружені.

Охтирка — колись культурне, духовне, а головне мирне містечко неподалік Сум, на жаль, майже повністю розбите після спроб захоплення росіянами. 26 березня Збройні сили пішли у контрнаступ, відбили сусідній Тростянець, і лінія фронту зрушила від Охтирки. А через лічені дні після цього окупанти взагалі вийшли з цього регіону.

Раніше ми писали, що нещодавно Україна відзначала річницю визволення Бучі. Як живе місто, яке пам’ятає все пекло "російського світу".