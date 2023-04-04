Європа "втомилася" від війни в Україні: чи є привід для компромісу із ворогом

Втома від війни може допомагати Україні

Незважаючи на деяку втому від війни, як в Україні так і на Заході в нашій країні вже багато разів говорили, що не підуть на жодні компроміси, і це вкотре підтвердили у Верховній Раді. Більше того, ця ситуація навпаки може допомагати Україні у війні.

Про те, на що впливає втома від війни, розповів "Телеграфу" член Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він зазначив, що втома Європи від війни справді відчувається, проте вона не може бути приводом для компромісів із ворогом. Навпаки, це допомагає Україні отримувати максимальні обсяги озброєння та іншої військової допомоги, щоб якнайшвидше завершити війну перемогою.

У приклад він навів проведення переговорів із Заходом щодо постачання в Україну літаків. Вже зараз триває узгодження видів техніки, обговорення процедури її передачі та термінів постачання.

"Сьогодні майже всі лідери західних країн, усі наші союзники розуміють, що війну можна закінчити, лише вигнавши росію з нашої території та завдавши їй болючої військової поразки, яка надовго відіб'є у неї бажання повторювати цей сценарій. Поки цього не станеться, жодних переговорів для оголошення перемир'я очікувати не варто. Світ консолідується для надання нам допомоги, а розмови про "кордони 24 лютого" є недоречними", — зазначає Федір Веніславський.

Докладніше про те, чи можливо зупинити агресора дипломатичним шляхом, і до яких компромісів задля завершення війни можуть підштовхувати Україну американські та європейські чиновники ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Українці не готові до миру за будь-яку ціну: чому компромісні сценарії завершення війни не принесуть результату".

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