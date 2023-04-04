"Мені дуже соромно": за що віце-канцлер Німеччини вибачився перед Зеленським
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 861
Віце-канцлер визнав, що йому соромно за те, що Німеччина не одразу почала допомагати Україні великими партіями озброєння
У Німеччині визнали свою помилку в тому, що пізно почали постачати військову допомогу Україні у великій кількості. А віце-канцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек навіть вибачився за несвоєчасне постачання зброї Україні.
Про це він сказав під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським в Україні. Габек наголосив, що йому соромно за поведінку своєї країни і повідомив, що мета його візиту — показати Україні твердий намір Німеччини залишатися з нашою країною до перемоги над росією.
Віце-канцлер Німеччини визнав, що військова допомога від їхньої країни надто пізно почала масово прибувати до України. Більше того, коли в Україні розуміли, що загроза війни цілком реальна, у Німеччині лише розпочиналися дебати про те, чи варто підтримувати Україну та давати їй зброю.
"Тоді Німеччина не могла чи не хотіла це робити", – сказав Габек Зеленському.
Роберт Габек додав, що він відчуває сором за те, що Німеччина із затримками постачала зброю України і довго не погоджувалася передавати танки Leopard-2. Але в певний момент влада ФРН почала прискорювати постачання військової допомоги.
"Мені дуже соромно за все це… частина моєї роботи минулого року полягала в тому, щоб допомогти Україні отримати зброю якнайшвидше і в максимальній кількості", – додав він.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Німеччині припускають, що війна росії проти України найближчим часом не закінчиться і навіть після її завершення все не повернеться до норми відразу.