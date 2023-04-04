У росії інше бажання: Данілов пояснив заяву шойгу про ядерну зброю в Білорусі

Секретар РНБО пояснив, чому рф знову увімкнула ядерний шантаж

Заява міністра оборони росії сергія шойгу про розміщення в Білорусі російських комплексів "Іскандер-М", які можуть нести ядерні заряди, є блефом.

Про це у вівторок, 4 квітня, під час дискусії "Україна перед обличчям зовнішніх викликів" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

"Що стосується ядерної зброї, то це — чистий блеф російської федерації. У них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів", — зазначив Данілов.

За його оцінкою, в росії намагаються вийти на переговори щодо припинення війни в Україні на умовах кремля, і тому росіяни "роблять усе можливе і неможливе, щоб все це відбулося, в тому числі використовують так званий ядерний шантаж".

"Якщо росія поставить в Білорусь саме боєголовки, тому що зараз там є засоби донесення, як сказав міністр оборони російської федерації, "Іскандер-М", то я можу сказати, що вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію", — заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони.

Як додав Данілов, у контексті дипломатичних зусиль партнерів України для протидії рф найближчим часом важливими будуть результати майбутнього візиту до Китаю президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, що про передачу тактичної ядерної зброї Білорусі очільник кремля путін заговорив наприкінці березня після інформації про те, що Велика Британія передасть Україні снаряди зі збідненого урану.

Також повідомлялось, що білоруський диктатор олександр лукашенко нещодавно заявляв: на території Білорусі буде розміщено тактична ядерна зброя після інформації про те, що Великобританія передасть Україні снаряди зі збідненого урану.