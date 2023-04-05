У морі — до 40 "Калібрів": загроза ракетного удару по Україні є дуже високою

Спорядженими можуть бути не всі ракетоносії, але це не зменшує небезпеки для жителів усіх областей

Російські окупанти продовжують збільшувати корабельну присутність в Чорному морі. Так, станом на 5 квітня у акваторії були зафіксовані одразу 15 одиниць Чорноморського флоту рф, серед яких шість є ракетоносіями. Військові зазначають, що разом зі збільшенням активності авіації противника це може свідчити про надзвичайно високу ймовірність нового масованого ракетного обстрілу.

Про це попереджають представники оперативного командування "Південь" на офіційній Facebook-сторінці. За даними захисників, загальна кількість "Калібрів", котрі можуть наразі нести російські кораблі, здатна наблизитися до 40.

Військові не виключають, що спорядженими можуть бути далеко не всі ракетоносії, адже достеменно таку інформацію важко перевірити. Однак у ЗСУ не рекомендують ігнорувати сигнали повітряної тривоги найближчим часом, адже окупанти є вельми підступними та жорстокими.

"Ворог може здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе", — підкреслили в ОК "Південь", закликавши українців бути обережними та пильними.

Нагадаємо, що днями росіяни влаштували справжнє "шахедне шоу" для Одеси та Миколаїва, однак силам ППО вдалося знищити більшість повітряних цілей. Також ворог часто випускає безпілотники у повітряний простір північних областей, де захисники теж намагаються бути максимально ефективними. Під час останньої масованої атаки збито 9 із 10 дронів.

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