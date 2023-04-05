Українські військові могли провести ряд контратак: свіжі карти боїв в Україні

Бахмут та Мар'їнка лишаються гарячими точками

Російські окупанти продовжують готуватися до українського контрнаступу на півдні та тиснути на сході України. Ворог атакував по лінії Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, біля Авдіївки.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що ситуація в Бахмуті нестабільна, точно зрозуміти межі просування росіян неможливо. За даними Генштабу українські військові відбили понад 60 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку ворог наступав в районах південніше Кремінної та південніше Спірного. За даними DeepState окупанти активізували штурмові дії в районі Новоселівське-Куземівка. Геолоковані зображення показали обмежене українське просування на північний схід від Верхньокам’янського (18 км на південь від Кремінної). Окупанти на куп’янсько-лиманському напрямку, використовують більше бронетехніки та діють більш обережно в наземних боях, ніж російські війська на інших ділянках фронту, аналітики вважають, що так ворог може намагатися зберегти сили перед очікуваним українським контрнаступом.

Карта боїв на лінії Сватове - Кремінна

Ворог продовжує штурми у Бахмуті, намагаючись взяти місто під контроль. Ворог взяв під контроль квартали між заводом Азом та центральною площею. Джерела пов’язані з вагнерівцями заявляють про повний контроль над центром Бахмута, проте жодних підтверджень немає, як і розуміння географічних меж. Якщо українські військові відійдуть на другорядні лінії оборони в місті та вагнерівці зосередяться на зондуючих атаках, на думку аналітиків може призвести до тимчасового зниження оперативного темпу російських військ у Бахмуті.На Бахмутському напрямку ворог також наступав біля Богданівки. За добу українські війська відбили близько 30 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

Карта боїв у Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти наступали в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Аналітики вважають, що українські війскові могли здійснити контрудар на північний схід від Авдіївки. Ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися впритул до населеного пункту. Зазначається, що невідомо чи це була розвідка чи позиції утримуються українськими військовими.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

Російські окупанти продовжують очікувати українського наступу на південному напрямку — перекинули резерви в Розівку Запорізької області з Маріуполя. Ворог обстрілював бомбами з літаків, безпілотниками, артилерією південь України.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській області

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