ЗСУ мають значущий успіх на Донбасі: що відомо на даний момент

Авдіївка зникла зі зведень Генштабу

Поки росіяни вже протягом семи місяців намагаються захопити Бахмут, буквально стираючи його з лиця Землі, наші воїни досягають успіхів не лише в обороні, а й у контрнаступних діях.

Про це свідчать дані із звіту Інституту вивчення війни.

Так, згідно з інформацією аналітиків, Збройні сили України провели успішну контратаку біля населеного пункту Авдіївка, що на Донеччині.

"Українські сили, ймовірно, провели контратаку на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, вказують на те, що українські сили, ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися впритул до населеного пункту", - йдеться у звіті.

При цьому наголошується, що поки що незрозуміло чи утримують ЗСУ ці позиції, чи вони провели розвідувальну операцію і згодом покинули цей район.

Водночас аналітики стверджують, що окупанти, у свою чергу, не проводили жодних підтверджених наземних атак на заході Донецької області 4 квітня.

Варто зазначити, що на ситуацію звернув увагу і відомий блогер Роман Шрайк. Він, посилаючись на інформацію Генштабу ЗСУ, зазначає, що Авдіївка раніше фігурувала у всіх зведеннях, де йдуть запеклі бої, а вже 5 квітня — її там немає.

Він зазначив, що поки не робить із цього великих висновків, але стежить за розвитком ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові не дають ворогові просуватися.

Також ми повідомляли, що в Авдіївці через обстріл загинуло немовля.