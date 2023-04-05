"Рік перемоги": Резніков розповів про строки та завдання контрнаступу ЗСУ

Генеральний штаб обиратиме найкращий таймінг для контрнаступу

Поки українські воїни героїчно утримують Бахмут, паралельно наша країна готується до раніше анонсованого масштабного контрнаступу. У Міноборони вважають, що цей рік може бути переможним, а також розповіли про строки майбутнього наступу.

Про це заявив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков, повідомляє "РБК-Україна".

Він зазначив, що політичне та військове командування намагається максимально відкрито комунікувати, при цьому не розкриваючи планів, пов’язаних із стратегіями, щоб росіяни не зрозуміли.

"Ми говоримо: так, контрнаступ буде, його завдання – послабити оборону ворога, у певних місцях її прорвати, використовуючи сучасну техніку", – заявив Резніков.

При цьому точних термінів початку контрнаступу немає, оскільки на це впливають багато чинників. Зокрема, погодні умови та стан ґрунту.

"Тому саме Генеральний штаб обиратиме найкращий таймінг, як це сталося свого часу, наприклад, на Харківському напрямі", — зазначив голова оборонного відомства України.

Варто відзначити і цікавий на цьому тлі прогноз Резнікова щодо термінів закінчення війни. Адже, на його думку, вона може закінчитися вже цього року.

"Я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю в цей рік як у рік перемоги", — констатував Резніков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська експерт пояснила, де ЗСУ вб’ють клин у позиції ворога.

Також ми повідомляли, що Україна готується до контрнаступу, а Столтенберг розповів про роль НАТО у цьому.