"Найскладніша ситуація": Зеленський назвав умову виходу ЗСУ з Бахмута

Ситуацію у місті контролює командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський

Бахмут, як і раніше, залишається найгарячішою точкою на військовій карті України й ситуація там, відповідно, найскладніша. Російські окупанти не контролюють місто. Однак при загрозі оточення та втрат серед особового складу будуть прийняті відповідні рішення

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою, яка проходить у Варшаві.

"Там (у Бахмуті, — Ред.) дуже-дуже складна історія і щодня: чи то досить артилерійських снарядів, чи то дефіцит. Це відбувається щодня. Тобто успіх у якихось блоках Бахмута і ми йдемо вперед, чи його немає і ми знову відходимо на позиції. Але. Ми знаходимося в Бахмуті та ворог не контролює Бахмут — це ситуація на сьогодні", — сказав глава держави.

Ситуацію у місті контролює командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Для нього, як і для президента, найголовніше не втратити особовий склад. Тому у разі загрози оточення може бути ухвалено рішення про відхід Сил оборони.

"Безумовно, для нього (для Сирського, — Ред.) головне зберегти особовий склад, для мене найголовніше не втратити наших військових. І якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення — безумовно будуть відповідні правильні рішення генерала на місці", — наголосив Зеленський.

Також президент додав, що чим швидше в Україну постачатимуть допомогу від міжнародних партнерів, тим швидше наші військові зможуть змінити ситуацію не лише у Бахмуті, а й по всій лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 квітня Володимир Зеленський уперше від початку повномасштабної війни прибув до Польщі з візитом. Він зустрівся з президентом Анджеєм Дудою, провів із ним переговори, після чого лідери провели пресконференцію.