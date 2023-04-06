росія виводить частину своїх військ з Білорусі: скільки залишається

На даний час у Білорусі перебуває близько 4 тисяч російських солдатів.

Окупанти хочуть посилити своє угруповання військ на сході України і для цього хочуть вивести частину своїх підрозділів із Білорусі.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі перебуває близько чотирьох тисяч російських військових. Після тих заходів, які зараз розпочалися, їх кількість ще знизиться", — сказав він.

За його словами, ДПСУ має інформацію, що росіяни мають намір вивести звідти близько двох тисяч людей і перекинути їх на Донбас.

Щодо білоруських підрозділів, то в їхніх діях нічого не змінилося і вони, як і раніше, знаходяться на деякій відстані від кордону. При цьому українські прикордонники готові до будь-якого розвитку подій, а тому зміцнення державного кордону та прикордонних територій продовжується.

Як повідомлялося раніше, на початку квітня білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав розпочати перевірку армії. При цьому в повідомленні міноборони країни йшлося про те, що захід "носить комплексний характер" і потрібний для того, щоб визначити рівень підготовки командирів та їх підлеглих в умовах вищого ступеня бойової готовності.