Перемовини із росією щодо Криму можливі: у Зеленського назвали умову

Виключати воєнний сценарій звільнення півострова в Києві не збираються

Україна може розпочати із росією переговорний процес щодо статусу Криму, заявив заступник очільника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга. Він підкреслив, що подібний діалог буде можливим тільки після успішного контрнаступу ЗСУ. Цікаво, що такі заяви прозвучали після слів Михайла Подоляка про відсутність планів на "лагідну українізацію" півострова після деокупації.

Коментар Сибіги публікує Financial Times. Чиновник підкреслив, що ймовірність дипломатичних переговорів щодо Криму не є причиною виключати сценарій воєнного звільнення території від російських загарбників.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку, щоб обговорити це питання", — підкреслив представник ОП.

На сьогодні ж переговорний процес щодо закінчення війни в Україні пригальмований. За словами Сибіги, питання Криму нині обговорюється найбільш гостро через те, що українські захисники наближаються до початку важливого контрнаступу. Він вважає, що така операція включатиме повернення територій, враховуючи і Кримський півострів.

Нині Україна веде перемовини із російською стороною лише з двох тем — повернення військовополонених та незаконно депортованих дітей.

Нагадаємо, що в ГУР уже подякували жителям Криму, які допомагають нашій армії інформацією, та закликали це робити активніше.

Також "Телеграф" писав, що через посилення розмов про український контрнаступ на Кримському півострові починає здійматися паніка.