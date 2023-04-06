Ворог все сильніше тисне у Бахмуті: свіжі карти боїв в Україні

Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка в епіцентрі бойових дій

Українські сили відступлять з Бахмута, якщо українські сили ризикуватимуть потрапити в оточення. Ворог на цьому напрямку тисне дедалі сильніше.

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російські війська могли досягнути успіхів в Бахмуті та його околицях. Наступальні дії на інших частинах фронту тривають.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог атакує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбиті понад 60 атак ворога.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку російські війська атакували біля Невського та Серебрянського лісництва. За даними DeepState, на Сватівському відтинку найактивніші дії ворога спостерігаються в районі Гряниківки, Куземівки та в лісах Кремінної.

Карта бойових дій в Луганській області

Штурм Бахмута продовжується. Окупанти наступали поблизу Богданівки та Іванівського. Відбиті близько 20 атак ворога. DeepState повідомляє, що військ рф намагаються рухатися до залізниці у Бахмуті. Кадри з геолокацією показують, що російські війська просунулися на північ від Бахмута, як на північ від Хромового (2 км на захід від Бахмута), так і на північний схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки. Біля останнього населеного пункту — понад 25 разів безуспішно атакував. Повідомлення про просування українських військ росіяни спростовують.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

Російські окупанти продовжують обстріли. Є заяви з російського джерела про прорив української оборони в східній частині Запорізької області в сторону Гуляйполя. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник укріпляє оборонні рубежі та позиції.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна отримає від Польщі новий пакет озброєння. В Брянській області рф тим часом фсб звітує про затримання українського пілота.