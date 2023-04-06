ЗСУ вперше показали кадри удару по території росії? Що пишуть західні ЗМІ

Російські війська розташувалися за 1,3 км від кордону з Україною

У Мережі активно почало шириться відео чергового артилерійського удару Збройних сил України по цілях окупантів, після чого західні ЗМІ написали, що українська армія нібито вперше показала кадри розгрому цілей окупантів, які розташовані на території країни-агресорки — у Білгородській області.

Мова йде про відео, яке 2 квітня у своєму телеграм-каналі оприлюднив командир Харківського гарнізону Сергій Мельник.

"Бійці 4 прикордонного загону проводили розвідку та виявили техніку окупантів, особовий склад, який облаштовував позиції, а також вантажні автомобілі. Завдяки професійній взаємодії з артилеристами, ціль була одразу ж знищена", — написав він.

Як пише видання BILD, ЗСУ ліквідували позиції окупаційної армії росії, що розташовані неподалік села Цапівка Білгородської області рф. Попередньо відомо, що війська рф перебували у лісосмузі. Саме там, приблизно за 1,3 кілометра від українського кордону і знаходиться ферма, де знаходилися представники так званої "другої армії світу".

У матеріалі також зазначається, що це нібито перший випадок, коли Збройні сили показали кадри артилерійської атаки території росії. Кореспондент видання Юліан Рьопке навіть назвав удар "превентивним" і припустив, що російська армія планувала з цих позицій наступ у напрямку Харкова.

"Превентивними ударами по території рф Україна показує, що обороняється все впевненіше і більше не дозволить Заходу диктувати, як їй захищати себе. Крім того, ці удари вкотре демонструють слабкість москви. росія визнає обстріл своєї території, але нічого не може з ними вдіяти, хоча ще раніше кремль погрожував жорстокими ударами у відповідь", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Запорізькій області. Одразу у п'яти місцях пролунали потужні вибухи.