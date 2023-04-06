"путін вийде з кремля тільки вперед ногами": чи почалася в росії боротьба за наступництво

Боротьба у кремлі точиться вже давно

Боротьба за владу в кремлі іноді виливається в гучні вбивства, від яких здригається інфополе. Однак вона почалася не "вчора", а ще до повномасштабної війни.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

На його думку, боротьба у кремлі точилася вже давно, ведеться зараз і триватиме. Але нелогічно казати, що якась із "веж" Кремля почала грати в наступника путіна.

"Після подій у Казахстані, коли Токаєв зробив усе, щоб викинути з казахської політики Назарбаєва та його людей, можна сказати, що путін прийняв рішення: з кремля він вийде тільки вперед ногами. Тому він про жодного наступника з моменту так званої революції в Казахстані не думає", — вважає Денисенко.

Він зазначив, що кадиров не хоче бути наступником. Він хотів вирватися з Чечні і бути в ситуативному тандемі з пригожиним та керівником Росгвардії золотовим.

"Щойно він зрозумів, що у нього нічого не виходить, він відповз убік, і його засунули назад у Чечнію. І думаю, що найближчими місяцями він там перебуватиме", — каже Денисенко.

У пригожина зараз ключове завдання — утриматися на плаву, і він розуміє: якщо не генеруватиме інфоприводи, то його можуть серйозно посунути з тих вершин, яких він досяг завдяки ПВК "Вагнер".

"Але у нього є особливий козир: неймовірний вплив в Африці. Ніхто у рф цього не має. І зараз він незамінна людина для багатьох. І в цьому питанні він входить в тандеми з певними "вежами" Кремля. Перш за все, з керівником "Роснафти" Сєчиним", — додає він.

кирієнко, можливо, розуміє, що виграти вибори він навряд чи зможе.

"Він підім’яв під себе всю регіональну політику, він зараз курує 48 губернаторів, але при цьому розуміє, що поки що входить в найближче оточення путіна. Він має неймовірний карт-бланш. Днями було створено спеціальний фонд допомоги війні, який отримав ексклюзивне право на постачання ліків, які не входять до переліку Роспотребнагляду. Це величезна "годівниця". І цим фондом тепер керує кілька людей: кирієнко і племінниця путіна". — каже директор УІМ

На думку Денисенка, кирієнко разом з головою Ощадбанку Грефом, прем'єром Мішустіним і головою Центробанку Росії Набіуліною, по суті, створили окрему "вежу" Кремля.

"Вони розумні, дуже хитрі, системні, молоді — можливо, одні з найбільших наших ворогів, яких ми недооцінюємо. Але їхній кандидат на наступника — це Мішустін. І в нього справді все було добре до початку бойових дій, він рухався в бік наступника, а зараз він пробує втриматись на плаву і мовчати. Їхня група точно не планує жодного перевороту на цей момент. Але вони будуть", — каже політолог.

Більше про боротьбу "веж" Кремля, путіна і російську "еліту" ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Вадима Денисенка "Телеграфу" під назвою: "путін вже ухвалив рішення, як покине Кремль, — Вадим Денисенко про війну "башт" Кремля та наступного президента рф".

Нагадаємо, раніше ми писали, що експерт пояснив, чи чекати на переворот у кремлі.