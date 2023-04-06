Це новий рівень: українські прикордонники знову тиснуть на солдатів лукашенка – чим цього разу

Екран видно здалеку

На кордоні з Білоруссю українські прикордонники не лише тролять лукашенківських солдатів, а й намагаються донести до них правду. Для цього на Житомирщині було встановлено проектор.

Про це повідомляє білоруське видання "Белсат".

Так, за даними журналістів, на кордоні Житомирської області з’явився величезний проектор, з якого добре видно і чути правду про війну в Україні, політику Лукашенка та підтримку білоруського народу. Очевидці стверджують, що послання білорусам видно здалеку.

На відео, яке транслюється на кордоні, можна побачити звернення Зеленського, жертв та руйнування через російську агресію, а також заяви диктатора лукашенка.

Окрім проектора, наші прикордонники підняли і прапор вільної Білорусі.

Водночас, з боку Білорусі, за словами ЗМІ, вивішують рекламні щити обвішані пропагандою, в якому намагаються переконати українців, що ми нібито перебуваємо "під американською окупацією".

Нагадаємо, раніше ми писали, що на білорусько-українському кордоні постійно відбувається таке. До цього наші воїни вже вивішували біло-червоно-білий прапор, вішали окупанта "Валеру", а білоруси ображалися через "непристойні жести" на їхню адресу і тривожилися через нашу форму.